Abbott Laboratories lancia test super veloce per Covid-19

Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Dall'americanaarriva il test in 5 minuti per accertare la positività al Covid-19 (fino a 13 minuti per dare un risultato negativo). La FDA, organo statunitense di vigilanza del settore sanitario e farmaceutico, ha dato il via libera alla produzione del nuovo test super veloce, che ha un altro grande vantaggio, la possibilità di fare a meno di un laboratorio.Il titolo Abbott Laboratories reagisce con grande euforia al Nyse, dove segna un rialzo dell'8% dopo esser arrivato a guadagnare il 12% nel circuito pre-mercato.La società ha annunciato che i test saranno pronti a partire dalla prossima settimana e che sarà in grado di produrre fino a 50mila test al giorno.Il nuovo test battezzato Id Now Covid-19 fa uso dello strumento diagnostico Id Now, in uso dal 2014 in USA per i test della normale influenza ed ora anche del virus Covid-19. La sua caratteristica è la compattezza e quindi la possibilità di essere utilizzato anche in anbulanza o stazioni mobili.Questo test non è l'unico cui la FDA ha dato recentemente l'approvazione, ve ne sono diversi, nel tentativo di porre rimedio alla carenza di test diagnostici che caratterizza gli Stati Uniti, dove il virus è divampato con violenza.