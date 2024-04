Abbott migliora previsioni su vendite ed EPS per l'intero esercizio

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha chiuso il primo trimestre del 2024 con vendite pari a 10 miliardi di dollari, guidate da una forte performance aziendale di base. Le vendite reported sono aumentate del 2,2%, che include l'impatto del previsto calo delle vendite relative ai test COVID-19 rispetto all'anno precedente. Le crescita organica del fatturato per l'attività di base sottostante è stata del 10,8%.L'EPS rettificato è stato di 0,98 dollari, rispetto alle stime degli analisti di 95 centesimi per azione, secondo i dati LSEG."I nostri risultati del primo trimestre riflettono un buon inizio d'anno e stiamo aumentando le nostre vendite per l'intero anno e le previsioni sull'EPS - ha affermato il CEO Robert B. Ford - Questo è stato il quinto trimestre consecutivo in cui abbiamo registrato una crescita organica delle vendite a due cifre nel nostro business di base, che includeva risultati particolarmente positivi nei dispositivi medici e nei prodotti farmaceutici affermati".Abbott ha ristretto il range di guidance sull'EPS per l’intero anno 2024 e prevede un EPS rettificato per l'intero anno tra 4,55 e 4,70 dollari, che rappresenta un aumento al punto medio dell'intervallo. Inoltre, ha ristretto l'intervallo delle previsioni di crescita organica delle vendite per l'intero anno 2024, escluse le vendite correlate ai test COVID-19, dall'8,5% al 10,0%, che rappresenta un aumento nella parte centrale dell'intervallo.