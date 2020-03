Coronavirus, Enpaia sospende versamento contributi fino al 30 Settembre 2020

(Teleborsa) - Per aiutare imprese e professionisti ad affrontare lil–l' Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura che conta circa 38mila lavoratori – ha deliberato laLa sospensione – si legge in una nota – riguarda ile comprende anche i. I versamenti sospesi – spiega la Fondazione – dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro ilo mediante rateizzazione fino a undi pari importo a decorrere dalla medesima data.La Fondazione ha deliberato, inoltre, la. Anche per queste categorie, i versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzioneoppure mediante rateizzazione (fino a undi pari importo per i Periti Agrari e 5 rate mensili per gli Agrotecnici)."Siamo riusciti a chiudere lacon ile, in questo momento di particolare volatilità, stiamo facendo opportune valutazioni circa ulteriori investimenti. In un momento eccezionale come quello che stiamo vivendo – ha commentato ile la sospensione dei contributi previdenziali va in questa precisa direzione, anche perché le Casse di previdenza svolgono un ruolo sociale e, quindi, sono in grado di comprendere la gravità dell'attuale crisi economica e sociale".L'obiettivo – spiega il– è "dare ossigeno alle imprese agricole e ai Consorzi di Bonifica, ai professionisti iscritti alle gestioni separate Periti Agrari e Agrotecnici". Uno scenario in cui Piazza rivolge anche un invito a tutti i cittadini "ad acquistare prodotti italiani per sostenere l'intera filiera dell’agroalimentare e con essa i livelli occupazionali che garantiscono il reddito a milioni di famiglie nel nostro Paese".