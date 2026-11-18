Cesar, Borsa Italiana sospende dalle negoziazioni un bond su EuroTLX

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul mercato EuroTLX di un'obbligazione corporate emessa da Cesar, azienda italiana attiva nella distribuzione e vendita di prodotti per la cura della casa, della persona e della bellezza, nota soprattutto per le insegne Acqua & Sapone e La Saponeria. Il provvedimento è in vigore da oggi, 18 novembre 2026, alle 7:30, "in attesa di successivo comunicato".



Il titolo interessato è il bond a tasso variabile "CESAR FR EUR3M+4.25% SEP31 CALL" (ISIN XS2904658429). Paga una cedola pari all'Euribor a tre mesi più 4,25 punti percentuali, ha scadenza a settembre 2031 e prevede un'opzione di rimborso anticipato.

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