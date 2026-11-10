Giappone, spese famiglie peggiorano a settembre a -2,8% su mese e -6,8% annuo

(Teleborsa) - Nel mese di settembre 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 289.536 yen, in calo del 2,8% su base mensile, dopo il +0,1% di agosto e contro attese per un incremento dello 0,3%.



Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -6,8% (-4,5% in termini nominali) dal -3,1% precedente e atteso. Si è trattato del decimo mese consecutivo di contrazione e del calo più marcato da settembre 2020, a testimonianza dell'impatto dell'inflazione persistente e dell'aumento dei costi di finanziamento.



Sempre a settembre la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 528.074 yen, in aumento dello 0,9% in termini reali (+3,4% in termini nominali) su base annua.

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