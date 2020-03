Digital 360, utile netto adjusted cresce del 23% nel 2019

Digital 360

(Teleborsa) -chiude il bilancio 2019 conrispetto allo stesso periodo del 2018. L'EBITDA Adjusted crece del 13% a 2,9 milioni di euro.L'esercizio chiude con undi euro, con una crescita del 23% rispetto al 2018. Posizione Finanziaria Netta debitoria pari a 6,3 milioni di euro, a fronte di 4,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018.IN merito all'epidemia di, il Consiglio di Amministrazione, almeno per ora, in maniera precisa e non fuorvianteche tale pandemia potrà avere sui risultati economico-finanziari della società in futuro.