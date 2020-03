Dtalogic rinvia assemblea bilancio e CdA risultati

Datalogic

(Teleborsa) -annuncia la posticipazione dal 30 aprile 2020 al 4 giugno 2020 dell’assemblea degli azionisti che sarà convocata, fra l'altro, per l’esame del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.Lo slittamento è dovuto all’emergenza sanitaria relativa al COVID-19 (Coronavirus) ed al decreto Cura Italia.Posticipato dall’11 maggio 2020 al 14 maggio 2020 anche l Consiglio di Amministrazione per l’esame delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (resoconto intermedio di gestione) al 31 marzo 2020.Il Consiglio di Amministrazione conferma che proporrà alla citata Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario ordinario pari a 30 centesimi di Euro per azione, per un importo complessivo massimo di 17,5 milioni, con stacco della cedola in data 15 giugno 2020 (record date 16 giugno 2020) e pagamento a partire dal 17 giugno 2020.