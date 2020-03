Inps, online le istruzioni per bonus partite IVA

(Teleborsa) - Sono, liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo stabilito dal dla.Le istruzioni, contenute in una circolare appena pubblicata, chiariscono che. L'indennità - specifica l'Inps -ed è erogata dall'istituto previa domanda, anche con il Pin semplificato.L'indennità di 600 euro per il mese di marzo, spiega l'Inps, èQuesti professionisti. Per questi lavoratori il limite di spesa per il 2020 è di 203,4 milioni.La stessa indennità di 600 euro, sottolinea l'Istituto, è destinata, sempre previa domanda all'Istituto, aIl bonus è previsto poi per iche abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, alla data del 17 marzo, alcun rapporto di lavoro dipendente.L'indennità è(il limite di spesa è 396 milioni). Potranno chiedere l'indennità anche i(Pin, Spid, Carta di identità elettronica e Carta dei servizi oltre al Contact center) ma sarà possibile accedere a una richiesta di Pin semplificata. Le domande. A questo si potrà accedere con modalità di identificazione, dato il carattere emergenziale delle prestazioni, scrive l'Inps, "più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario".