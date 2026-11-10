Milano 9-nov
51.400 0,00%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 0,00%
Francoforte 9-nov
26.267 0,00%

Giappone, Partite correnti in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Partite correnti in settembre
Giappone, Partite correnti in settembre pari a 2.372 Mld ¥, in calo rispetto al precedente 3.993 Mld ¥ (la previsione era 3.354,4 Mld ¥).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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