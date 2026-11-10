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Giappone, Partite correnti in settembre
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10 novembre 2026 - 07.00
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Partite correnti in settembre pari a 2.372 Mld ¥
, in calo rispetto al precedente 3.993 Mld ¥ (la previsione era 3.354,4 Mld ¥).
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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