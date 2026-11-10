Giappone, avanzo partite correnti di settembre a 2.372 miliardi di yen

(Teleborsa) - Il saldo della bilancia delle partite correnti in Giappone mostra un surplus. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a settembre 2026 un avanzo delle partite correnti di 2.372 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 3.993 miliardi del mese precedente (rivisto da 4.062 miliardi) e un consensus di 3.354 miliardi di yen.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un disavanzo di 644,5 miliardi di yen, contro il deficit di 803,5 miliardi di agosto, a fronte di un aumento delle esportazioni a 10.728 miliardi di yen (+12,8% su anno) e delle importazioni a 10.916 miliardi (+17,8% su anno).



(Foto: Mj-bird)

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