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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in settembre
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19 novembre 2026 - 10.30
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Partite correnti Zona Euro in settembre pari a 12 Mld Euro
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 16,6 Mld Euro).
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