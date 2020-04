Giornata mondiale dell'Autismo, il progetto ENAC per facilitare i viaggi in aereo

(Teleborsa) - Facilitare gli spostamenti aerei delle persone con autismo e dei loro accompagnatori. Questo l'obiettivo delideato dall'con la collaborazione di, dellee con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, tra cui lae la. Un'iniziativa che – ricorda l'Ente in occasione dellache ricorre oggi,– volta a facilitare l'accesso in aeroporto ai soggetti autistici e alle loro famiglie, aiutandoli a vivere con serenità l'esperienza del viaggio aereo.Per le persone autistiche – sottolinea l'Enac in una nota – compiere un viaggio aereo può, infatti, rappresentare un momento difficoltoso, oltre a essere, nella maggior parte dei casi, un'esperienza del tutto nuova."Abbiamo lanciato questo progetto, a cui teniamo in modo particolare per le persone a cui è dedicato, già nel 2015 – ha commentato il– e pian piano molti aeroporti hanno aderito, a testimonianza dell'importanza di un'iniziativa che tutela i passeggeri con autismo e il loro diritto alla mobilità. In un contesto di crisi come quello che sta vivendo il mondo intero e che colpisce particolarmente anche il trasporto aereo, la rete creata tra istituzioni, associazioni e società aeroportuali, anche in iniziative come queste, sia da sprone per la ripresa e il rilancio del settore. L'auspicio è che si ritorni a viaggiare presto, insieme".Si tratta –spiega la nota – di un progetto avviato in forma sperimentale sull'aeroporto di Bari e progressivamente adottato da diversi scali italiani nel corso degli anni. GliNel dettaglio – spiega l'Enac – l'iniziativa è finalizzata a fornire alcune semplici raccomandazioni rivolte agli accompagnatori. Prevede la diffusione di brochure informative, la possibilità di effettuare una visita in aeroporto prima del viaggio e leda pubblicare sui siti web dei gestori, nella sezione dedicata alle assistenze speciali. La storia sociale è uno strumento che, attraverso fotografie e video dei luoghi e descrizioni dettagliate delle situazioni che si incontreranno, permette alle persone con disturbo dello spettro autistico di conoscere in anticipo cosa li aspetterà e quindi di affrontare con serenità l'esperienza di transito in aeroporto.Il progetto, ferme restando le linee guida dell'Enac, viene declinato a seconda delle realtà aeroportuali in cui viene attuato.