Milano 1-giu
0 0,00%
Nasdaq 1-giu
30.514 +0,60%
Dow Jones 1-giu
51.079 +0,09%
Londra 1-giu
10.339 -0,68%
Francoforte 1-giu
25.003 -0,40%

Vola a New York Dell Technologies

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Dell Technologies
Grande giornata per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,76%.
Condividi
```