Istat, deficit/PIL in miglioramento all'1,6% a fine 2019

(Teleborsa) -grazie all'aumento dell’d alla contestualedella spesa per. E' quanto rileva l'Istat nel rapporto relativo al 4° trimestre.Il rapportoa fine 2019di fine 2018. In termini di incidenza sul PIL, ilsono risultati, con un aumento rispettivamente(1,5% nel 2018) e(0,9% nel 2018).Laè stata pari al, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Ildelle famiglie consumatrici ha subito nel quarto trimestre una, dopo la crescita osservata nei primi nove mesi dell’anno, mentre la riduzione delè stata più accentuata, per la dinamica positiva dell’inflazione.Le famiglie hanno tuttavia mantenuto unnel quarto trimestre, con una marginaleall'8,2% (-0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente).Ladelle società non finanziarie, pari al, è aumentata di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Ildelle società non finanziarie, pari al, è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.