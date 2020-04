Coronavirus, Centeno: serve il piano più ambizioso mai preparato dall'Eurogruppo

(Teleborsa) - Il pacchetto di misure più ambizioso mai preparato dall'Eurogruppo. Sono alte le aspettative del. "Si baserà sugli sforzi senza precedenti già assunti dai governi e dalle autorità monetarie", perché – ha spiegato il presidente portogherse – ci serve un piano europeo per proteggere i più colpiti e assicurare che il mercato unico esca fuori e si riprenda da questa crisi"., ma ha specificato questo piano "che farà da scudo all'economia europea non può essere separato da quello per la ripresa" e per questo chiederà ai ministri "di impegnarsi su un piano di ripresa ampio e coordinato". Un portavoce del presidente Centeno ha fatto intanto sapere che è slittato di più di un'ora l'inizio dell'incontro (era previsto alle 15) tra i ministri dell'economia dell'Unione europea perché "serve ulteriore tempo per preparare la riunione".