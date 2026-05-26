Economia globale: confronto tra Visco e Siniscalco alla FEEM

Mercoledì 27 maggio alle 18.30 nella sede della Fondazione Eni Enrico Mattei a Milano

(Teleborsa) - Domani, mercoledì 27 maggio, alle 18.30, la sede milanese della Fondazione Eni Enrico Mattei ospiterà un incontro dedicato ai grandi cambiamenti che stanno ridefinendo l’economia globale. Protagonisti del dibattito saranno Ignazio Visco e Domenico Siniscalco, due figure di primo piano del panorama economico e finanziario italiano. Da una parte, Ignazio Visco, già Governatore della Banca d’Italia; dall’altra, Domenico Siniscalco, già professore di Economia all’Università di Torino e successivamente banchiere presso Morgan Stanley, una delle più influenti banche private internazionali.



Moderato dal direttore esecutivo della Fondazione, Alessandro Lanza, l’incontro affronterà temi centrali del dibattito internazionale: nuovi equilibri geo-economici, protezionismo, debito globale, intelligenza artificiale e transizioni demografiche. Un confronto autorevole per analizzare gli scenari economici futuri e le sfide che attendono mercati e istituzioni.





Condividi

```