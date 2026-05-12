Trasporto aereo: presentato al MIT il piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035

(Teleborsa) - Questa mattina, al MIT, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dei rappresentanti istituzionali, operatori del settore e parti sociali è stato presentato il piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, documento di indirizzo politico e tecnico per lo sviluppo del settore aereo. Obiettivo primario del piano è quello di proseguire e migliorare i risultati lusinghieri ottenuti nell’ultimo quadriennio che hanno visto nell'ultimo anno circa 230 milioni di passeggeri, con un incremento rispetto al 2024 del 5%, una crescita strutturale di turismo e business internazionali e uno sviluppo esponenziale degli aeroporti regionali e secondari.



Crescita supportata anche dall’intermodalità dei trasporti con investimenti pari a circa 1,2 miliardi per i collegamenti ferroviari da e verso gli aeroporti di Bergamo, Olbia, Verona e Venezia. Il Piano risponde quindi all’esigenza dell’aumento della capacità infrastrutturale per sostenere questo trend positivo nel lungo periodo che prevede una domanda potenziale, all’orizzonte del 2035, di circa 305 milioni di passeggeri l’anno.

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