Stellantis, Elkann all'Investor Day: piano ambizioso ma realistico

(Teleborsa) - "Un piano ambizioso ma realistico
, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati in cui operiamo". Lo ha dichiarato il presidente di Stellantis John Elkann
nel suo intervento all'Investor Day
di Detroit per presentare FaSTLAne 2030
come un piano di rifondazione prima ancora che di crescita.
"Le sfide che ci troviamo ad affrontare sono reali e, per avere successo, è importante essere trasparenti al riguardo. Allo stesso tempo, le opportunità
che ci si presentano sono altrettanto concrete e la strategia che condivideremo con voi oggi illustrerà nel dettaglio come le coglieremo con creatività, energia e sempre con disciplina", ha aggiunto.
"Ci siamo concentrati sul ritorno alle origini
: costruire e vendere auto eccezionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano. Stiamo già assistendo a incoraggianti segnali iniziali che dimostrano come le loro azioni stiano producendo risultati. Questi sono i primi indicatori che Stellantis è sulla strada giusta. Ma c'è ancora molto lavoro da fare e rimaniamo realisti riguardo alle sfide che Stellantis e il settore in generale dovranno affrontare. La concorrenza
è intensa, i cicli tecnologici
stanno accelerando e il contesto esterno rimane volatile", ha spiegato il presidente.
Il piano è incentrato sul "resetting
e sul gettare le fondamenta per una crescita duratura", ha sottolineato Elkann, che ha anche difeso la scelta di un CEO
interno al gruppo: "Ho speso la mia vita nel settore automotive, non c'è mai stato un periodo di così grandi cambiamenti. Per questo è stato naturale che il nostro CEO venisse dall'interno del gruppo, per la comprensione della società e del settore".
"Bisogna avere lucidità, agilità e ambizione, unite a umiltà e comprensione del fatto che il successo è un percorso lungo, si costruisce giorno per giorno. Per questo puntiamo sull'esecuzione
, che è un punto di forza del nostro team di leadership", ha concluso.