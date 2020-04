Emilia-Romagna, potenziamento e sicurezza del sistema ferroviario regionale

(Teleborsa) -. È recente il via libera ai lavori di ripristino del ponte ferroviario a, lungo la linea Reggio Emilia-Ciano.L’intervento di rifacimento sarà completato entro l’estate con un investimento di circa, Società della Regione che gestisce le infrastrutture emiliano-romagnole.Il ponte di Cavriago è l’ultimo dei cantieri aperti in Emilia-Romagna in ordine di tempo e rientra in un piano più vasto di interventi della Regione per migliorare l’efficienza del servizio e le condizioni di sicurezza di chi lavora e viaggia sui treni.Altri interventi di fondamentale importanza riguardano, con l'adozione dei sistemi di sicurezza di alta tecnologia ed efficienza. Sulle lineeè in corso la definizione degli accordi per realizzare il Sistema di controllo marcia trenocon un investimento di 10,5 milioni. Gli interventi di elettrificazione in ogni caso sono già in fase avanzata. Grazie a ciò, per così dire minori ma di grande importanza per la mobilità,. Complessivamente per l’elettrificazione delle linee reggiane è prevista una spesa totale di circa 30 milioni. Sono già stati realizzati lavori e forniture pari a circa 7 milioni .Un altro ambito di interventi strategici in corso di realizzazione sulle linee ferroviarie emiliano romagnole. I lavori in posa in opera del SMTC sono in corso di realizzazione sulle linee. Secondo i piani operativi della Regione,del sistema su tutti gli oltre 300 Km della rete di proprietà regionale. E questo anche grazie a un finanziamento didi euro da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti., così duramente colpito dall’emergenza coronavirus. Con queste risorse la rete dell’Emilia-Romagna raggiungerà i più elevati standard di qualità in termini di sicurezza e di regolarità della circolazione.Interventi anche sul "versante" ferrarese. Sullainvestimenti complessivi di. Di questi 42 circa saranno impiegati per realizzare un tunnel ferroviario di 800 metri in corrispondenza di via Bologna e una trincea di circa 3 km con una bretella di raccordo, che,. Oltre ai vantaggi di una ricucitura urbana del capoluogo, il collegamento potràSulla. Tornando alla parte settentrionale dell'Emilia, nel parmense, sullasarà realizzato a Sorbolo un sottopasso per sopprimere due passaggi a livello. Lo stanziamento previsto è di, con un cofinanziamento del Comune di Sorbolo di un milione di euro. Per le direttricisono anche in definizione gli accordi per realizzare il controllo automatico marcia trenocon un investimento di