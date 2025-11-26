Ascopiave, contratto preliminare per il 100% di Società Impianti Metano: operazione da 46 milioni di euro

(Teleborsa) - Ascopiave
ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita
per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Società Impianti Metano
, società attiva nel settore della distribuzione gas, interamente detenuta da Sime Partecipazioni
.
Società Impianti Metano gestisce 113 mila utenti
in 40 comuni nel Nord Italia
(Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte), attraverso una rete di 1.683 km. Nel 2024 la società ha realizzato un margine operativo lordo (EBITDA
) di 5,4 milioni di euro
. Il prezzo base convenuto per l’operazione è di 46 milioni di euro
, che esprime la valutazione della società al 31 dicembre 2024 (equity value) ed è soggetto ad aggiustamento a valle del closing, come da prassi.
Il deal è subordinato al verificarsi della condizione sospensiva del positivo esperimento della procedura Golden Power. Ascopiave finanzierà l’acquisizione prevalentemente con fondi disponibili
o linee di credito bancarie
.
"Con questa operazione, Ascopiave intende accelerare la crescita nel settore della distribuzione del gas, rafforzando il proprio posizionamento quale secondo operatore nazionale", ha dichiarato il Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ascopiave, Nicola Cecconato
.