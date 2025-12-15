RFI e Sogesid: alleanza per un’infrastruttura ferroviaria più sostenibile e innovativa

(Teleborsa) -si intrecciano in un nuovo percorso condiviso:hanno avviato una stagione di collaborazione, dando vita a uncapace di unire visione, competenze e una forte spinta progettuale per affrontare alcune delle sfide cruciali del Paese,Il percorso condiviso nasce dall’incontro tra due realtà complementari. Da un lato, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, protagonista della mobilità sostenibile del presente e del futuro; dall’altrola società di ingegneria ambientale delle amministrazioni centrali dello Stato, impegnata da anni nel supporto tecnico per gli interventi ambientali e territoriali più complessi.Il. La prima riguarda iniziative di collaborazione senza scambio economico, orientate a migliorare e modernizzare il sistema ferroviario. Tra queste spiccano il progetto per l’individuazione di– con particolare attenzione alle aree bonificate, incluse quellee discariche in procedura di infrazione; – e il programma per la dismissione progressiva degli acquedotti gestiti da RFI, attraverso modelli di partenariato innovativi e sostenibili.La seconda direttrice prevede che Sogesid metta a disposizione le proprie competenze tecnico-specialistiche per supportare RFI nella gestione degli interventi infrastrutturali più complessi, concentrandosi su tre obiettivi strategici:Strumenti moderni al servizio della sicurezza, della prevenzione e della qualità progettuale.A garantire una piena coerenza con la normativa e con le missioni istituzionali delle due realtà saranno gruppi di lavoro congiunti, incaricati di definire priorità, modalità operative e condizioni per gli eventuali affidamenti diretti.La definizione del MoU segna un passo avanti significativo verso una collaborazione strutturata, orientata a tradurre la visione comune in risultati concreti: