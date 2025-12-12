Stefano Antonio Donnarumma (Gruppo FS) nuovo Vicepresidente dell’UIC

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma
, è stato nominato nuovo Vicepresidente dell’UIC
(Union Internationale des Chemins de fer), l’organizzazione globale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder ferroviari di tutto il mondo. Donnarumma è stato inoltre confermato alla guida della Regione Europa dell’UIC per il periodo 2026-2027
dall’Assemblea Regionale Europa dell’Unione.
"Sono onorato di essere stato nominato Vicepresidente dell’UIC e di vedere confermato il mio ruolo alla guida della Regione Europa per il biennio 2026-2027" ha dichiarato Donnarumma. "I prossimi anni saranno decisivi per lo sviluppo dei collegamenti ad alta velocità tra le principali città europee, grazie anche al Masterplan per l’Alta Velocità, che offre una straordinaria opportunità di integrazione e crescita
. In questo percorso sarà fondamentale la collaborazione con gli altri Amministratori Delegati delle imprese ferroviarie rappresentate nell’UIC, con i quali condivido la visione di una rete sempre più connessa. Affronto queste responsabilità con entusiasmo e determinazione, impegnandomi a promuovere collegamenti ferroviari veloci, sicuri e sostenibili, capaci di rafforzare la mobilità del nostro continente e sostenere la transizione ecologica".
Nel suo duplice ruolo, l’AD e DG del Gruppo FS lavorerà a stretto contatto con gli altri membri per promuovere, a livello regionale e globale, un sistema di trasporto ferroviario competitivo, sostenibile e attrattivo.