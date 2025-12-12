Stefano Antonio Donnarumma (Gruppo FS) nuovo Vicepresidente dell’UIC

(Teleborsa) - L’, è stato nominato nuovo(Union Internationale des Chemins de fer), l’organizzazione globale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder ferroviari di tutto il mondo. Donnarumma è stato inoltredall’Assemblea Regionale Europa dell’Unione."Sono onorato di essere stato nominato Vicepresidente dell’UIC e di vedere confermato il mio ruolo alla guida della Regione Europa per il biennio 2026-2027" ha dichiarato Donnarumma. ". In questo percorso sarà fondamentale la collaborazione con gli altri Amministratori Delegati delle imprese ferroviarie rappresentate nell’UIC, con i quali condivido la visione di una rete sempre più connessa. Affronto queste responsabilità con entusiasmo e determinazione, impegnandomi a promuovere collegamenti ferroviari veloci, sicuri e sostenibili, capaci di rafforzare la mobilità del nostro continente e sostenere la transizione ecologica".Nel suo duplice ruolo, l’AD e DG del Gruppo FS lavorerà a stretto contatto con gli altri membri per promuovere, a livello regionale e globale, un sistema di trasporto ferroviario competitivo, sostenibile e attrattivo.