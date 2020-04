UBI Banca, assemblea approva bilancio 2019 e relazione remunerazione

UBI Banca

(Teleborsa) -, riunitasi oggi a porte chiuse ed in unica convocazione, sotto la presidenza di Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti, per il solo tramite del Rappresentante Designato, ha, con il voto favorevole delpresente, ildi UBI Banca al 31 dicembre 2019.A livello consolidato, il Gruppo ha potuto confermare un positivo andamento dei pe un ulteriore importante decremento deglial netto dei contributi sistemici), che hanno consentito di incrementare del 18,5% a circa 1,3 miliardi di euro il risultato della gestione operativa. L’importante riduzione degli oneri operativi è avvenuta in presenza di un significativo incremento degli investimenti in tecnologia (+78%). L’esercizio si è chiuso con uni di euro, che include elementi non ricorrenti negativi per 101,7 milioni, mentresi attesta a 352,9 milioni di euro, in, che per effetto delle importanti cessioni di portafogli di esposizioni deteriorate opportunisticamente selezionate (UBI Factor, UBI Leasing, mutui residenziali con GACS), ha consentito una riduzione al 7,8% dal 10,4% del 2018 del ratio di crediti deteriorati lordi. E' stata annunciata, attesa portare tale rapporto al 6,9% pro-forma sui dati al 31 dicembre 2019.Al contempo la Banca ha saputo consolidare la propria posizione patrimoniale, incrementando il(12,6% senza la distribuzione di dividendi in ottemperanza alla raccomandazione BCE del 27 marzo 2020) rispetto all’11,3% di fine 2018, conseguendo con ampio anticipo i livelli attesi di MREL.L’Assemblea ha successivamente deliberato diper gli esercizi 2021-2029, come da raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, e ne ha determinato i compensi.L’Assemblea di oggi ha anchesia per la parte riguardante le politiche di remunerazione e incentivazione 2020 sia per quanto concerne i compensi corrisposti nel 2019. Voto favorevole anche aibasati su strumenti finanziari, sia annuale che pluriennale, ed alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio degli stessi. Via libera infine ai, da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, e sulla proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per il Personale di Pramerica SGR appartenente all’Area Investimenti fino al limite del 4:1.