Solid World, assemblea approva bilancio 2023 e autorizzazione a buyback

Solid World Group

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato didi esercizio nel seguente modo: 21.203,05 euro a Riserva Legale; 402.857,89 euro a Riserva d'utili portati a nuovo.Inoltre, ha approvato ildell'incarico alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile per laper il triennio 2024-2026.Infine, ha deliberato diil Consiglio di Amministrazione stesso ad effettuare. L'autorizzazione è stata concessa per un periodo di 18 mesi a partire dalla delibera odierna, per consentire l'acquisto di azioni ordinarie proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie della società di volta in volta in portafoglio, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale pro-tempore.