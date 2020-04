Apple e Google insieme contro il Coronavirus

(Teleborsa) - Un'alleanza inedita per sconfiggere il Coronavirus.. Si tratta di "uno sforzo congiunto per consentire l'uso della tecnologia Bluetooth per aiutare i governi e le agenzie sanitarie a ridurre la diffusione del virus, con la privacy e la sicurezza degli utenti al centro della progettazione", spiegano nella nota le due multinazionali.: la prima partirà a maggio quando le due aziende renderanno disponibili strumenti (Api) per glisviluppatori che stanno progettando le app per le istituzioni mondiali e che consentiranno il dialogo e "l'interoperabilità tra i dispositivi Android e iOS"; la secondo si articolerà nei prossimi mesi attraverso ladando "massima importanza a privacy, trasparenza e consenso" degli utenti."Siamo convinti che non ci sia mai stato un momento più importante per lavorare insieme nel cercare di risolvere un problema di portata globale - spiegano Google e Apple - Attraverso una stretta cooperazione e collaborazione con sviluppatori, governi e organizzazioni sanitarie pubbliche, ci auguriamo che la tecnologia possa aiutare i paesi di tutto il mondo a rallentare la diffusione di Covid-19 e ad accelerare il ritorno alla nostra vita quotidiana.".