Mercati asiatici misti, Tokyo e Cina continentale chiusi per festività

Apple

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sostenuti dai titoli tecnologici dopo la trimestrale positiva di Apple uscita ieri sera, in attesa dei dati chiave statunitensi sul mercato del lavoro in uscita nella giornata odierna. I mercati azionari ine nellasono rimasti chiusi per festività., i cui risultati del secondo trimestre hanno superato le stime del mercato, ha annunciato un programma record di riacquisto di azioni proprie da 110 miliardi di dollari. Positive le azioni dei fornitori asiatici di Apple come(noto anche come Foxconn).Positivo(+1,39%); sui livelli della vigilia(-0,07%). Leggermente negativo(-0,43%); guadagni frazionali per(+0,66%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,40%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,91%, mentre il rendimento delè pari 2,31%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:45: PMI servizi Caixin (preced. 52,7 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,4%)01:50: Partite correnti (preced. 2.644 Mld ¥).