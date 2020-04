Antitrust: linee guide per accordi di cooperazione tra imprese nella fase emergenziale

(Teleborsa) - Linee guida per la valutazione della compatibilità di accordi di cooperazione tra le imprese strettamente riconducibili alla fase di emergenza con le norme a tutela della concorrenza. È l'oggetto dellae volti a fronteggiare i problemi legati alla scarsità, alla distribuzione e al trasporto dei beni e servizi essenziali nella fase di emergenza, in particolare nel settore sanitario farmaceutico e agro-alimentare.Come si legge nel documento, "l'obiettivo della Comunicazione è di anticipare i criteri di massima che verranno utilizzati per valutare tali progetti di cooperazione e di delinearenell’applicazione della disciplina antitrust e di dar conto di una procedura transitoria che l’Autorità intende introdurre per fornire indicazioni alle imprese in merito a specifici e chiaramente delineati progetti di cooperazione".Per questo motivo l'Autorità ha. "Resta inteso – sottolinea il Garante in una nota – che l’Autorità continuerà ad applicare con rigore le norme a tutela della concorrenza e non sarà tollerata alcuna forma di concertazione volta a sfruttare la crisi come “copertura” per restrizioni non essenziali, come la fissazione dei prezzi o scambi di informazioni commercialmente sensibili".