Air France-KLM arriverà al 60,5% di SAS acquistando quote Castlelake e Lind Invest

Air France-KLM

(Teleborsa) -, compagnia aerea di bandiera di Danimarca, Norvegia e Svezia. Il Gruppo detiene attualmente una quota del 19,9% nella compagnia aerea scandinava e, dall'estate del 2024, ha implementato una cooperazione commerciale tra SAS, Air France e KLM sotto forma di accordi di code-sharing e interline estesi, ulteriormente rafforzati dall'adesione di SAS all'alleanza SkyTeam.Air France-KLM acquisirà integralmente le quote detenute da Castlelake e Lind Invest,. Lo Stato danese manterrà la sua quota del 26,4% in SAS e i suoi seggi nel board.Il valore dell'investimento previsto da Air France-KLM in SAS sarà determinato al momento del closing, sulla base dell'ultima performance finanziaria di SAS, inclusi EBITDA e indebitamento netto. L'obiettivo è diL'acquisizione di questa quota di maggioranza conferirebbe ad Air France-KLM il controllo di SAS, cheAir France-KLM. L'interesse di Air France-KLM nel portare avanti questa transazione è motivato dal significativo miglioramento delle performance finanziarie e operative di SAS, dal successo dell'attuale cooperazione commerciale e dalla fiducia del Gruppo nel potenziale a lungo termine del vettore scandinavo, si legge in una nota."Siamo entusiasti della prospettiva di accogliere SAS a pieno titolo nella famiglia Air France-KLM - ha dichiaratodi Air France-KLM - A seguito del successo della sua ristrutturazione, SAS ha registrato performance straordinarie e siamo fiduciosi che il potenziale della compagnia aerea continuerà a crescere grazie a una maggiore integrazione all'interno del Gruppo Air France-KLM. Questa operazione andrà a vantaggio dei nostri clienti e di tutti gli scandinavi, che potranno beneficiare di una migliore connettività, nonché dei team SAS, la cui dedizione è stata fondamentale per riportare la compagnia aerea al suo giusto posto".