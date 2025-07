QuattroR entra nel capitale di Next Different con AuCap da 20 milioni di euro dedicato all'M&A

(Teleborsa) - QuattroR, fondo di private equity che promuove lo sviluppo di imprese italiane di eccellenza e Next Different, tra i principali player italiani nella comunicazione integrata, hanno raggiunto undedicato alla crescita dell'azienda per linee esterne, con l'obiettivo di consolidare la posizione di leadership sul mercato italiano anche attraverso l'aggregazione di società target già individuate. L'operazione è soggetta ai consueti processi autorizzativi Antitrust e Golden Power e si completerà dopo l'estate.La finalizzazione dell'operazione avverrà a valle della, derivante dalla fusione dell'attuale controllante SAE Communication con Next14 e Different, le due società operative che a novembre 2024 hanno dato vita al progetto di creazione di un grande polo italiano della comunicazione.QuattroR affiancherà gli attuali azionisti di Next Different Gruppo SAE, Marco Ferrari (Next24), Davide Arduini ed Andrea Cimenti - conattraverso una holding che rappresenterà gli attuali soci - con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita della società, che punta a consolidare la propria leadership in Italia anche con ulteriori operazioni di M&A.L'accordo di partnership prevede la, composto da personalità complementari e dalla consolidata esperienza nel settore: Donato Iacovone (Presidente), Alberto Leonardis (Vicepresidente), Marco Ferrari (CEO), Davide Arduini (AD) e Andrea Cimenti e Roberto Calzolari (AD delle aree Agency e Media).L'ingresso di QuattroR in Next Different avverrà attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale da 20 milioni tramite, fondo di QuattroR che replica la distintiva strategia "money-in" nel segmento delle pmi italiane operanti in settori chiave per il sistema Paese.L'obiettivo del Gruppo, che sviluppa oggi un fatturato di circa 80 milioni di euro, è quello di, sia attraverso crescita organica che attraverso operazioni di M&A."Il Gruppo Next Different rappresenta una storia di successo e questo investimento rientra perfettamente nella nostra filosofia di supporto e valorizzazione di aziende italiane leader, in un settore strategico del sistema Paese - ha detto- Ci affianchiamo con entusiasmo a Gruppo SAE e ai manager-imprenditori, con cui puntiamo a sostenere una fase di ambiziosa accelerazione dello sviluppo nazionale ed internazionale del Gruppo, sia attraverso linee di crescita interne che esterne".