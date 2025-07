Trattato del Quirinale: Urso a Parigi il 24 luglio per il "Forum di Consultazione sulla politica industriale"

(Teleborsa) - Ilsarà a Parigi il 24 luglio dove interverrà alin attuazione del Trattato del Quirinale. In tale occasione, – fa sapere il Mimit in una nota – Urso incontrerà congiuntamente i, per approfondire i principali temi trattati dai gruppi di lavoro istituiti tra le due amministrazioni, incluso uno scambio sull'"Questi incontri – spiega la nota – saranno finalizzati a delineare un percorso comune per rafforzare la competitività degli Stati membri e dell'Unione Europea nel suo insieme, in un momento cruciale in cui risulta necessario definire una strategia industriale condivisa, in grado di affrontare le grandi transizioni in atto".Il Forum – che avrà luogo presso il ministero francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale – rappresenta un appuntamento di confronto a livello ministeriale previsto dal"Dopo il primo incontro a Roma in occasione della firma del Trattato e la seconda edizione, sempre nella capitale italiana a marzo 2023,– sottolinea il Mimit – conferma l'impegno condiviso per un dialogo strutturato e costante su priorità industriali comuni.è, infatti, rafforzare la cooperazione franco-italiana su temi economici e industriali strategici, compresa la cooperazione in ambito spaziale, allineando le rispettive priorità e promuovendo iniziative comuni a livello europeo. Il– conclude la nota – è protagonista nell'attuazione del pilastro industriale del Trattato, attraverso una cooperazione continua con il Ministero francese dell'Economia e della Sovranità Industriale, a favore di una politica industriale europea più integrata, resiliente e competitiva".