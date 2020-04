Colao: "Ripartire in sicurezza, per Fase 2 screening e App tracing"

(Teleborsa) -organizzando da subitoSono le indicazioni arrivate da, a capo delvoluto dal governo per gestire la riapertura del Paese ancora alle prese con l'emergenza sanitaria Covid-19."Il primo passo per avviare l'Italia alla fase 2" è "" che è "la priorità di tutti gli Italiani". Il Gruppo di lavoro, che riprenderà a riunirsi "in settimana", "alla Presidenza del Consiglio riguardo alle priorità di interventi economico-sociali del Paese per la Fase 2".La task force è dunque al lavoro per "elaborare e proporre al Presidente del Consiglio una serie misure necessarie per l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per lanei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive" che, al momento, con ladi manifattura, edilizia e servizi all'impresa riguarda circaIl Comitato ha inoltre avanzato una serie di raccomandazioni specifiche riguardanti le diverse attività necessarie per applicare il 'modello' elaborato quali("APP nazionale"),", specifica un comunicato emesso dalla task force.Tra le raccomandazioni al governo c'è anche "un'attenzione particolare alla necessità dimedico sanitario e una tempestiva"."Una continua e tempestiva valutazione dello stato dell'epidemia" viene infatti spiegato, serve "al fine di valutare la necessità di nuove chiusure totali o parziali al livello territoriale rilevante".