Salini Impregilo cambia nome. Nasce Webuild al servizio del Paese

(Teleborsa) -, "più grande e più forte al servizio del Paese". Questo il messaggio dellache parte oggi, a pochi giorni dal completamento dell'imponente opera del nuovo Ponte di Genova e nel giorno in cui è in calendario l’, chiamata ad approvare il nuovo nome di un Gruppo.Un nome che racchiude in sé ildel nuovo Gruppo di costruzioni nascente dall', che si dice "pronto a dare il suo contributo peritaliana, nell'ambito di un piano diin grado di creare da subito migliaia di posti di lavoro".Unadel Gruppo, che si propone come realtàUn processo di crescita per la società, soggetta ad attività dida parte di, realizzato nell’ambito dianche grazie al supporto die dei principali istituti finanziari del Paese () e degli investitori che hanno creduto nel progetto.crea valore per gli azionisti, e con l’unione di, il nuovo Gruppo arriverà ad uncomplessivo di, considerando il portafoglio ordini totale di Salini Impregilo (36 miliardi) e quello di Astaldi (€6,5 miliardi). Il nuovo Gruppo valorizzerà il know how italiano e creeràitaliane della filiera delle costruzioni: Salini Impregilo e Astaldi hanno acquistato presso fornitori del Paese per quasinel biennio 2018/2019, e la sola Salini Impregilo ha lavorato nel 2019 cone, il 90% delle quali di piccole e medie dimensioni.Il Gruppo Webuild, risultante dal progetto di integrazione con Astaldi, impiegherà circati a livello globale, che arrivano a circa. Solo in Italia l’occupazione di Webuild post integrazione con Astaldi arriverà a contare 11.000 dipendenti diretti ed indiretti, con un totale di circa 25.000 persone occupate considerando l’intero indotto.