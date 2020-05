Il settore servizi per la finanza a Piazza Affari procede in negativo (-2,02%), giornata da dimenticare per Equita Group

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Segno meno per ila dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha chiuso a quota 73.181,1 in calo di 1.506,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude in positivo a 453, dopo aver avviato la seduta a 453.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,03%.Tra leitaliane, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,44%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,35%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,71%.Tra ledi Piazza Affari, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,71% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,54%.