Caltagirone, assemblea approva bilancio 2019 e nomina collegio sindaci

Caltagirone

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 che si chiude, a livello consolidato, concomplessivi per 1,47 miliardi di euro (1,51 miliardi di euro nel 2018) e con unpari a 82,1 milioni di euro (129,7 milioni di euro di euro al 31 dicembre 2018) di cui 44,1 milioni di euro di competenza del Gruppo (60,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018).I soci, preso atto dell’invito formulato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2020 a valutare in ottica prudenziale, alla luce della legislazione relativa all’emergenza Covid 19, la proposta di distribuzione del dividendo formulata dal medesimo Consiglio in data 11 marzo 2020, ha deliberato di, considerando l’ipotesi che il CdA convochi, entro fine anno, una nuova apposita Assemblea degli Azionisti.L’Assemblea hasu proposta motivata del Collegio Sindacale, ha nominato la società PricewaterhouseCoopers quale revisore legale dei conti per il periodo 2022–2030.