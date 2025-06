Class Editori, nominato nuovo CdA. Nessun eletto da lista Caltagirone

Class Editori

(Teleborsa) - L'di, casa editrice italiana fondata da Paolo Panerai e quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2024 e deliberato ilconseguita pari a 1,03 milioni di euro. Non è stata deliberata la distribuzione di dividendi.I soci hanno nominato per il triennio 2025-2027 gli: Paolo Angius, Mariangela Bonatto, Gabriele Capolino, Nicoletta Costa Novaro, Giovanna Della Posta, Giorgio Luigi Guatri, Samanta Librio, Daniele Lucherini, Vincenzo Manes, Beatrice Panerai, Paolo Panerai, Antonio Rappazzo, Angelo Sajeva e Alessandra SalernoTredici amministratori sono stati tratti dalla lista presentata dall', titolare direttamente ed indirettamente del 56,79% dei diritti di voto, e un amministratore, Antonio Rappazzo, è stato tratto dalla lista di minoranza presentata dall'azionista, titolare del 5,22% dei diritti di voto, che ha ottenuto in assemblea il 31,19% dei voti. La terza lista, presentata dal socio(società che fa riferimento a Francesco Gaetano Caltagirone) ha ottenuto in assemblea il 9,81% dei votiL'assemblea ha confermatoL'assemblea ha anche nominato i componenti ilper il triennio 2025-2027. I Sindaci Effettivi sono Pamela Palazzi (Presidente), Mario Medici e Laura Restelli. I Sindaci Supplenti sono Paolo Andrea Valentino e Alberto Villani. I Sindaci sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Paolo Panerai, ad eccezione del Presidente Pamela Palazzi e del Sindaco Supplente Alberto Villani, tratti dalla lista di minoranza presentata da Rome Communication.