Eurogruppo, fumata bianca su MES

(Teleborsa) - Come ormai chiaro, in scia alle dichiarazioni delle ultime ore,. E' quanto si apprende da fonti UE. Già nel primo pomeriggio, rimbalzava la notizia di un accordo vicino suche possono essere finanziate,La linea di credito potrà essere usata per lei Ministri sono d'accordo nel definire queste spese nel loro complesso,All’Eurogruppo, iniziato poco dopo le ore 15 ancora una volta in videoconferenza, il compito di portare a termine il lavoro sulla nuova linea di credito pandemica del, uno degli strumenti destinati a sostenere i Paesi dell’Eurozona per affrontare la pandemia diLa nuova di linea di credito del Mes, dopo l’accordo di oggi, “, ha chiarito il Presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno.ha aggiunto.Alla fine, dunque,e nessuna missione di controllo in loco al di là di quelle “standard” previste nella cornice del ciclo di sorveglianza del Semestre europeoda chiedere agli Stati che faranno uso delle risorse del Meccanismo europeo di stabilità. Come ha chiarito ieri la lettera inviata dal Vice presidente della Commissionee il Commissario per gli Affari Economicial Presidente dell'Eurogruppoproprio in vista dell'appuntamento di oggi.