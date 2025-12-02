Manovra, dichiarati inammissibili 21 emendamenti

(Teleborsa) -: 17 per copertura e 4 per materia. E' quanto emerso nel corso dell'Ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato.Tra gli emendamenti giudicati inammissibili per copertura c'è la proroga e l'allargamento della platea di, emendamento presentato da Fratelli d'Italia che puntava ad allungare la scadenza dell'anticipo pensionistico per donne lavoratrici oltre il 31 dicembre 2025. Inamissibile anche l'emendamento di FdI che amplia lae quello sulla. Inammissibile pure l'emendamento della Lega sulla"Spiace che sia stato giudicato inammissibile il nuovo emendamento sulla detassazione degli aumenti contrattuali, una misura che va nella direzione di rafforzare i redditi dei lavoratori e sostenere i consumi delle famiglie", commenta Confcommercio, che ribadisce la necessità di "estendere il meccanismo anche ai contratti rinnovati nel 2024, collegando il beneficio alla data di erogazione degli aumenti e applicandolo solo ai contratti comparativamente più rappresentativi".Tra gli inammissibili per materia c'è poi invece la proposta di Forza Italia relativa all'da raccoglitori occasionali.post riformulazione, dopo esser stato dichiarato inammissibile per copertura, poichè prevedeva di aumentare di 5 miliardi negli anni dal 2026 al 2028 il fondo per la riduzione della pressione fiscale utilizzando a copertura la cessione di quote del Mes.Ilper le eventuali riformulazioni o sostituzioni di emendamenti inammissibili o per la presentazione di altri emendamenti è stato fissato dalla commissione Bilancio del Senato perFrattanto, è stato raggiuntoa carico del sistema bancario, che evita un ulteriore aumento di mezzo punto dell'addizionale Irap. Il punto di caduta, stando a fonti vicine alla trattativa, sarebbe stato trovato su una misura che prevedesulle percentuali didelle banche