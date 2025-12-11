Eurogruppo, il greco Kyriakos Pierrakakis è il nuovo presidente

(Teleborsa) - L'ha eletto oggi, Ministro dell'Economia e delle Finanze della Grecia, come. Entrerà in carica il 12 dicembre 2025 e ricoprirà il suo mandato per due anni e mezzo.La prima riunione dell'Eurogruppo sotto la presidenza di Kyriakos Pierrakakis è attualmente prevista per ilL'Eurogruppo è l', un organo informale in cui i ministri degli Stati membri discutono questioni di interesse comune relative alla condivisione dell'euro come moneta unica. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri ed è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice Euro e del loro follow-up. Si riunisce solitamente una volta al mese, alla vigilia della riunione del Consiglio Affari Economici e Finanziari.La prima riunione dell'Eurogruppo si tenne il 4 giugno 1998 a Lussemburgo. Il primo presidente dell'Eurogruppo fu. Gli succedettero"Esattamente 10 anni fa predisponemmo, come Eurogruppo, le condizioni per il salvataggio della Grecia. Oggi è una nazione forte che celebriamo", ha detto alla stampa subito dopo il voto il ministro francese delle Finanze, Roland Lescure, aggiungendo che questa "è".