Eurogruppo, il greco Kyriakos Pierrakakis è il nuovo presidente

(Teleborsa) - L'Eurogruppo
ha eletto oggi Kyriakos Pierrakakis
, Ministro dell'Economia e delle Finanze della Grecia, come nuovo presidente
. Entrerà in carica il 12 dicembre 2025 e ricoprirà il suo mandato per due anni e mezzo.
La prima riunione dell'Eurogruppo sotto la presidenza di Kyriakos Pierrakakis è attualmente prevista per il 19 gennaio 2026
.
L'Eurogruppo è l'assemblea dei ministri delle Finanze della zona euro
, un organo informale in cui i ministri degli Stati membri discutono questioni di interesse comune relative alla condivisione dell'euro come moneta unica. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri ed è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice Euro e del loro follow-up. Si riunisce solitamente una volta al mese, alla vigilia della riunione del Consiglio Affari Economici e Finanziari.
La prima riunione dell'Eurogruppo si tenne il 4 giugno 1998 a Lussemburgo. Il primo presidente dell'Eurogruppo fu Jean-Claude Juncker
. Gli succedettero Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno e Paschal Donohoe
.
"Esattamente 10 anni fa predisponemmo, come Eurogruppo, le condizioni per il salvataggio della Grecia. Oggi è una nazione forte che celebriamo", ha detto alla stampa subito dopo il voto il ministro francese delle Finanze, Roland Lescure, aggiungendo che questa "è una storia di solidarietà ed efficienza in Europa
".