Ucraina, negoziati in un vicolo cieco. L'Europa sostiene Zelensky

(Teleborsa) - Si lavora intensamente per modificare il Piano di pace messo a punto dagli Stati Uniti per l'Ucraina
, che non trova ancora un punto d'incontro fra Kiev e Mosca. Putin
, infatti, non è disposto a trattare
sulla cessione dei territori filo-russi nel Donbass
, mentre Zelensky fa appello ai suoi alleati europei
in cerca di supporto e di una mediazione con la Casa Bianca, dopo le accuse rivolte da Trump. Un vicolo cieco che sembra non portare ad uno sbocco in nessuna direzione.
Il Gruppo dei Volenterosi
, fra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è collegato ieri pomeriggio in videoconferenza
con il Presidente Zelensky per un nuovo punto della situazione
sul percorso di pace in Ucraina, alla luce degli ultimi colloqui tra le delegazioni americana e ucraina.
Gli alleati europei hanno ribadito il loro sostegno al Presidente ucraino e la necessità di "aumentare il livello di convergenza
su temi che toccano gli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei, come la definizione di solide garanzie di sicurezza
e l’individuazione di misure condivise a sostegno dell’Ucraina e della sua ricostruzione
".
Prima della riunione in videoconferenza, Zelensky aveva incontrato a Londra
il Premier britannico Keir Starmer insieme a Friderich Merz ed Emmanuel Macron
, per mettere a punto delle correzioni sul piano di pace americano, poi a Bruxelles
il leader ucraino ha incontrato i vertici della NATO
, alla vigilia dell'appuntamento oggi a Roma con la Presidente Meloni
. Zelensky questa mattina sarà ricevuto anche da Papa Leone
.
La giornata di ieri era iniziata con nuove accuse da parte del Presidente americano Donald Trump,
che si era detto "deluso" dall'approccio di Zelensky ai negoziati di pace. "Devo dire che sono un po' deluso che non abbia ancora letto la proposta
", aveva dichiarato Trump allì'indirizzo di Zelelnsky, aggiungendo "credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace".
Il nodo della questione restano i territori del Donbass,
non essendoci una visione univoca sul futuro di questo territorio fra Stati uniti, Ucraina e Russia. Putin non vuole chiudere il negoziato senza annettere il Donbass e Trump sta facendo pressioni su Kiev
in tal senso. Pressioni che gli alleati europei non riconoscono e pensano di sfruttare l'arma delle sanzioni su Mosca.