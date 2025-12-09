Ucraina, negoziati in un vicolo cieco. L'Europa sostiene Zelensky

(Teleborsa) - Si lavora intensamente per, che non trova ancora un punto d'incontro fra Kiev e Mosca., infatti,sulla cessione dei territori filo-russi nel, mentrein cerca di supporto e di una mediazione con la Casa Bianca, dopo le accuse rivolte da Trump. Un vicolo cieco che sembra non portare ad uno sbocco in nessuna direzione.Il, fra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è collegato ieri pomeriggiocon il Presidente Zelensky per unsul percorso di pace in Ucraina, alla luce degli ultimi colloqui tra le delegazioni americana e ucraina.Gli alleati europei hanno ribadito il loro sostegno al Presidente ucraino e la necessità di "su temi che toccano gli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei, come la definizione die l’individuazione di misure condivise a sostegno dell’Ucraina e della sua".Prima della riunione in videoconferenza,il Premier britannico, per mettere a punto delle correzioni sul piano di pace americano, poiil leader ucraino ha incontrato i, alla vigilia dell'appuntamento. Zelensky questa mattina sarà ricevuto anche daLa giornata di ieri era iniziata con nuoveche si era detto "deluso" dall'approccio di Zelensky ai negoziati di pace. "Devo dire che sono un po'", aveva dichiarato Trump allì'indirizzo di Zelelnsky, aggiungendo "credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace".Il nodo della questione restano inon essendoci una visione univoca sul futuro di questo territorio fra Stati uniti, Ucraina e Russia. Putin non vuole chiudere il negoziato senza annettere il Donbass ein tal senso. Pressioni che gli alleati europei non riconoscono e pensano di sfruttare l'arma delle sanzioni su Mosca.