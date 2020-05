Piaggio, utile ante imposte 1° trimestre 5,2 milioni

Gruppo Piaggio

(Teleborsa) - Ilchiude il 1° trimestre dell'anno con un, che si confronta con i 14,2 milioni del pari periodo del 2019, scontando gli effetti delle misure predisposte durante l'esplosione dell'. L'di euro (7,8 milioni di euro nel primo trimestre 2019).di euro riportato un calo del 10,1% rispetto ai 346,2 milioni dell'anno prima, mentre ilè stato pari a, -15,2% rispetto ai 103,9 milioni di euro registrati al 31 marzo 2019. La gestione ha consentito di assorbire comunque i costi fissi degli stabilimenti produttivi in Europa, India e Asia impattate dalle normative sanitarie per la prevenzione dal Covid-19. Venduti nel mondo 117.100 veicoli rispetto ai 140.400 del pari periodo 2019.a fronte dei 49,5 milioni precedenti, con un% dal 14,3% precedente, mentre l'di euro dai 20,7 milioni del 2019."Nonostante la tremenda situazione di emergenza conseguente alla pandemia mondiale, ilpensando a una, altamente tecnologica e sempre più al servizio delle persone oltre che al trasporto delle merci,, afferma il Presidente e Ad, aggiungendo l'’anno 2020 è sicuramente complicato ed è difficile avere delle certezze, ma ogni decisione viene e verrà ponderata molto attentamente al fine di mantenere ratios patrimoniali adeguati. Io rimango fiducioso, non può che essere così".La(-476,4 milioni al 31.03.2019, -429,7 milioni al 31.12.2019), principalmente per acquisti globali di materie prime e semilavorati, per garantire le produzioni durante i lockdown delle diverse aree geografiche, neutralizzando le eventuali chiusure temporanee dei fornitori del GruppoNel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato(29,3 milioni di euro nel primo trimestre del 2019).