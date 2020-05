Scontro su vaccino, Sanofi darà priorità a USA

(Teleborsa) - Ancora non è arrivato maIl colosso franceseha infatti chiarito che"dal momento che hanno investito di più", come ha annunciato all'agenzia Bloomberg il Ceo dell'aziendaSolo dopo, ha chiarito Hudson,, scatenando anche la reazione del presidente francese, che si è detto "scosso" dalla notizia."Un", ha commentato, seguito a ruota dallache ha chiesto un "accesso equo e universale" per il vaccino.In tempi rapidi è poi arrivata la, specificando che"In questo periodo gli americani sono efficaci - ha spiegato il presidente di Sanofi France,- e anche l'UE deve esserlo altrettanto, aiutandoci a mettere a disposizione molto rapidamente il vaccino".Gli Stati Uniti, ha proseguito il manager, "hanno già previsto di versare centinaia di migliaia di euro, mentre con le autorità europee siamo ancora a livello di pourparler", assicurando comunque che "le dosi ci saranno per tutti".