Si riaccende scontro O’Leary-Di Palma

(Teleborsa) - A distanza di sei mesi dale risposta sul prezzo dei biglietti aerei, nuovo scontro dialettico tra il ceo del gruppo irlandese, Michael O’Leary, e il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civileO’Leary ha contestato le considerazioni del presidente Enac, il quale ritiene tramontate le tariffe basse e superato il concetto di compagnia aerea low cost. In una nota,ha precisato che "Ryanair detiene meno del 40% di quota del mercato italiano e sta aumentando la sua capacità di posti del 10% nel 2024 per abbassare le tariffe aeree", offrendo oltre 29 milioni di posti da e per l’Italia nella sua programmazione estiva. «Poco più di 12 milioni (oltre il 40%) saranno venduti a tariffe di 29,99 euro o meno per la sola andata; oltre 15 milioni (più del 50%) a tariffe pari o inferiori a 39,99 euro» - spiega O’Leary. Di Palma, dal suo canto, ha definito provocazioni le parole del ceo del gruppo Ryanair, invitandolo a "rispettare le istituzioni italiane e chi le rappresenta"."Il nostro compito – ha aggiunto Di Palma - èdi stare sempre al fianco del cittadino-passeggero, tutelandolo in ogni aspetto, compreso il costo dei trasporti".