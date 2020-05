Distretto Aerospaziale Campano, Carrino: "Tante le potenzialità ancora inespresse"

(Teleborsa) -, con 12mila addetti, il 22% degli occupati nel settore in Italia,. Numeri generati da 159 imprese, tra cui 22 di grandi dimensioni.costituisce dal 30 maggio 2012Proprio ilsi è fatto promotore del. Presidente del DAC è, 66 anni,, già Prorettore dell’Università degli Studi di Cassino. Tra i numerosi incarichi è membro del, Segretario dell'e Presidente del(Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle Tecnologie), Ente vigilato dal MUR."Innanzitutto, partiamo dai punti di forza, così capiamo perché è così penalizzante la debolezza di cui lei parla.. La nostra università Federico II quest’anno si è classificata per il corso di ingegneria aerospaziale seconda in Europa e prima in Italia, ed è quarta nel mondo.. Allo stesso modo abbiamo strutture di ricerca importanti.. Allo stesso modo ancheè pieno di realtà, sia di grandi che piccole e medie imprese. Lache io segnalavoperché l’aeronautica in Campania, che non esiste più da tanti anni,Ha ragione.. Quindi abbiamo delle capacità notevoli. Anche in questo caso abbiamo bisogno di una infrastruttura che consenta di poter continuare questa sperimentazione all’interno di una logica. Noi abbiamo esperienze importanti in Puglia, Campania, Sardegna, Lombardia Piemonte, Lazio, quindi dovremmo avere una regia complessiva che sia capace di creare da una parte infrastrutture e corridoi di sperimentazione e dall’altra di prendere il meglio da ciascuno pezzo della Nazione"."I distretti in generale devono continuare a svolgere, sostenere fortemente i progetti di ricerca e sviluppo e puntare ad avere forte impegno nella nella digitalizzazione delle produzioni, che naturalmente devono essere guidate dai grossi player ma che devono coinvolgere tutto il sistema della subfornitura., perché prendano consapevolezza che questo settore è il settore manifatturiero che crea più occupazione in totale, fra diretta e indiretta.. Quindi bisogna fare sì che in questo periodo non si corra il rischio di bloccare i progetti di novazione, sviluppo e la ricerca del settore. Voglio concludere sottolineando che, puntando non solo all’economia generata dagli interventi nelle case e nei condomini,