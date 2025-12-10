Milano 13:40
43.426 -0,34%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:40
9.670 +0,29%
Francoforte 13:40
24.055 -0,44%

Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: positiva la giornata per Avio
Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana, che lievita del 3,60%.
Condividi
```