USA, Fed Richmond: migliora il settore manifatturiero a dicembre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Migliora l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero che risale pur rimanendo in territorio negativo. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a dicembre a -4 punti dai -15 di novembre e contro i -8 punti delle aspettative.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un lieve miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a -11 punti dai -14 del mese precedente, mentre peggiora quella dei servizi che a -6 da -4 punti.
