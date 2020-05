Alitalia, sindacati: "Si agisca in coerenza con Dl Rilancio"

(Teleborsa) -Questo l'appello che arriva dai"Il– affermano i tre leader sindacali in una nota – contiene i presupposti per agire sulle tante problematiche del trasporto aereo italiano, e sulleche ne è l’azienda più grossa, ma ora occorre il passo successivo cioè pianificare concretamente e velocemente il rilancio della compagnia di bandiera e ritornare sulle crisi aperte"."Il– proseguono Malorgio, Pellecchia e Tarlazzi – ha subito e subirà in tutto il mondo delleIn questo momentopiù o meno colpiti dalla pandemia. Tuttavia tutti si stanno preparando alla ripartenza sostenendo con risorse significative le aziende di riferimento e in Italia, con l'approvazione del decreto Rilancio, si cominciano a mettere i primi tasselli propedeutici alla riforma del nostro sistema. L'istituzione delle previsioni per, il) e non per ultimo, aver previsto per legge l'obbligo di applicare, come riferimento minimo, ilcostituiscono elementi essenziali. Ma ora occorre proseguire con gli adempimenti necessari per eliminare gli ulteriori elementi distorsivi della concorrenza e, urgentemente,Chiediamo – concludono i tre Segretari generali – che venga scelto un, prevedendo opportune discontinuità rispetto al presente e al passato, e che venga elaborato un piano industriale ambizioso e all'altezza di un vero rilancio".