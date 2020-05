GEDI Gruppo Editoriale, CdA approva congruità prezzo OPA Giano Holding (EXOR)

Gedi Gruppo Editoriale

EXOR

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diil documento contenente lasull'Offerta Pubblica di Acquistoobbligatoria totalitaria promossa da, newco del Gruppo, avente ad oggetto 201.145.220 azioni ordinarie di GEDI e sullao.Il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro,della versione odierna dele della allegata, in qualità di esperto indipendente.All’esito della riunione, il, da un punto di vista finanziario, ilordinaria che sarà portata in adesione all’Offerta, dando, in via disgiunta tra loro, di apportare al comunicato dell’emittente le eventuali rettifiche e correzioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie e/o opportune in funzione della versione definitiva del Documento di Offerta.