Haiki+, Stefano Giovannini cooptato in CdA e nominato Vice Presidente

Haiki+

(Teleborsa) - Il CdA di, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare, ha deliberato didella società, in sostituzione di Flavio Raimondo, il quale ha presentato le proprie dimissioni per perseguire altre opportunità di carriera. Giovannini (amministratore non indipendente) è anche presidente onorario di Haiki Cobat, dopo esserne stato presidente. Né il dott. Giovannini, né il dott. Raimondo possiedono azioni della società.La società ha anche comunicato che si è concluso il periodo utile per l'esercizio del meccanismo di aggiustamento del prezzo per l'acquisto quote di. Il capitale circolante netto del gruppo target è stato confermato ad un valore non inferiore a 19 milioni di euro,già corrisposto ai venditori. L'indicazione del valore di 6,1 milioni di euro relativo all'EBITDA Adj. del gruppo target al 31 dicembre 2024 ricomprendeva al suo interno anche il contributo positivo ai risultati di periodo assicurato dai contratti di hedging stipulati da Ecobat al fine di fissare il prezzo di cessione del piombo, in maniera dinamica, per l'esercizio 2024 e finalizzati a minimizzare il rischio legato alle fluttuazioni del mercato del piombo, come di prassi per il settore.