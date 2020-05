Benzina, per Unione nazionale consumatori aumento post-lockdown è "vergognoso"

(Teleborsa) - "Vergognoso". Così l'Unione nazionale consumatori ha definito in una nota l'"E', interrompendo la lenta discesa che, per via del crollo del greggio, durava da settimane" ha affermato l'associazione.Secondo l'Unc è stato "troppo comodo far scendere i prezzi mentre gli italiani erano costretti a restare a casa" invertendo subito il trend "non appena si è potuto riprendere a circolare, ossia dal 18 maggio., 0,501 euro per la benzina e 0,449 euro per il gasolio – ha calcolato l'associazione - Il timore è che la prossima settimana possa andare ancora peggio".