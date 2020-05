Sanofi, vendita azioni Reneneron frutterà 11,7 miliardi dollari

Sanofi

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - La big farmaceutica franceseha annunciato ladella biotech americana, rappresentata complessivamente da 21,6 milioni di azioni, ad una cifra di. L'offerta è stata infatti prezzata a 515 dollari ad azione.Come annunciato precedentemente,proprie, allo stesso prezzo di offerta meno lo sconto per la sottoscrizione, per un importo complessivo dii.La compagnia francese, che manterrà in portafoglio solo 400mila azioni Regeneron, prevede di utilizzare i proventi dell'offerta per attuare la sua strategia e favorire l'innovazione e la crescita.